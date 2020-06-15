فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء جولة تفقدية مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجد أحد المواطنين قد تعرض لحادث سير، فتوقف الرئيس بسيارته على الفور، للاطمئنان عليه. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحضار طبيب لمتابعة حالة الشاب المصاب، والاطمئنان عليه. Advertisements

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