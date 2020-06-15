شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سارة حجازى تثير الجدل حية وميتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الناشطة الحقوقية سارة حجازى أن تنهى حياتها فجأة عن عمر 30 عاما، وتترك خلفها حالة كبيرة من السجال. فمثلما كانت شخصية مثيرة للجدل فى حياتها أصبحت كذلك أيضا بعد موتها، خبر انتحار سارة اجتاح منصات التواصل الاجتماعى، ودفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل قصتها، فتبين لهم أنها تبنت أفكارًا معارضة للدين والعرف المجتمعى والدليل على ذلك هو إعلانها لمثليتها الجنسية عام 2016. Advertisements لمعرفة باقى تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالى:

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