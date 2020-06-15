فيديو.. مصر تحارب كورونا من مستشفى عين شمس الميدانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "علشان مصر معا ننتصر على الكورونا" شعار ترفعه المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، والتي تم الانتهاء من تدشينها وتنفيذها في غضون 10 أيام لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال حالات كورونا ، ومقرر لها التشغيل مع الأسبوع الجارى.
وينشر ”الخليج 365” لقرائه في نقاط مبسطة تفاصيل أول مستشفى ميدانى لاستقبال حالات كورونا، كما يلى:
كما ستوفر المستشفى للمرضى العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة وتوفير الخدمة للمواطنين
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