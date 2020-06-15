جريمة "طيارة ورق".. القبض على والد المتهم بذبح خيالا في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على والد شاب متهم بقتل "خيَّال" بمنطقة نزلة السمان في الهرم.

التحقيقات والتحريات توصلت إلى تورط الأب ويدعى "ع.ع." في الواقعة، لاسيما وجود مشاهدات يعتدي بالضرب على المجني عليه رفقة نجليه وزوجته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من مستشفى قصر العيني بوفاة "أسامة" 38 سنة؛ إثر تلقيه طعنة ذبحية بالرقبة من جهة اليسار.

تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونه النقيب محمد سعودي أشارت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقعت بين المجني عليه وشاب يدعى "حسن" 19 سنة؛ بسبب رفض الأول صعود الأخير سطح حظيرة ماشية ملكه للهو بطائرة ورق.

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لم تلق كلمات "أسامة" قبولا لدى "حسن" الذي أحضر والديه وشقيقه وصديقه في اليوم التالي، واعتدوا بالضرب المبرح على الأول، وسدد له ابن الـ19 سنة طعنة بالرقبة بسلاح أبيض "مطواه"، ولاذوا بالفرار.

أعدت وحدة المباحث أكمنة لتضييق الخناق على الجاني حتى اضطر لتسليم نفسه، وتمكنت الشرطة من ضبط صديقه قبل إلقاء القبض على والد المتهم الرئيسي ليرتفع عدد المتهمين إلى 3.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع الغرب، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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