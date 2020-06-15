النيابة تأمر بدفن جثة عامل انتحر عقب قتله زوجته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة السلام، بالتصريح بدفن جثة عامل أقدم على قتل زوجته خنقًا ثم انتحر من الطابق التاسع بأحد العقارات>
كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم أقدم على قتل زوجته بسب مصاريف المنزل، فبعد أزمة كورنا شح عمل الزوج ومع تكرار تشاجر زوجته معه ومطالبتها بمصروف للمنزل؛ أقدم على خنقها ثم انتحر للتخلص من حياته تاركًا خلفه 5 أبناء.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم قدرى الغرباوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، مفاده وجود متوفية بأحد الشقق بمنطقة بالنزهة الجديدة بدائرة القسم، وسقوط شخص من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة داخل شقتها، كما عثر على جثة زوجها بالشارع.
ودلت التحريات الأولية أن زوجها قتلها خنقًا، ثم ألقى بنفسه من الطابق التاسع ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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