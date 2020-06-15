النيابة تخاطب الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

خاطبت النيابة العامة فى شمال الجيزة، الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الوراق، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التي أودت بحياته.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل صديقه بالوراق، بسبب الخلاف على مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل تشاجر مع صديقه، بسبب اقتراض مبلغ مالي، ورفضه إعادته له، وأشهر المتهم سلاح أبيض، واعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.