ضبط مالك مخبز بالقاهرة استولى على 884 ألف جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 884 ألفا و641 جنيها بدون وجه حق.

جاء ذلك طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.