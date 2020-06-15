بعد الموافقة على قوانين الانتخابات.. النواب يبدأ مناقشة الموازنة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيبدأ غدا مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021، وخطة التنمية عن ذات السنة المالية.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس على مشروع قانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة أخرى يوم الأربعاء للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها.
ووافق المجلس اليوم، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وأقر المجلس اليوم، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
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