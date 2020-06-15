بعد مزاعم خطورتها.. هيئة الدواء تصدر بيانًا بشأن أدوية مرضى الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، على مقدمى الرعاية الصحية ومرضى ارتفاع ضغط الدم، مستخدمي الأدوية المحتوية على (ARBs وACEI)، الاستمرار في تناولها وعدم وقفها.

جاء ذلك في بيان للمركز اليوم الاثنين، "ردًا على ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بخصوص بعض المستحضرات المحتوية على المواد التي تنتمي إلى مجموعات (ARBs وACEI) وتأثيرها بشكل سلبي على مرضى كورونا ومطالبتهم بوقف استخدامها".

وقال المركز إن الأدوية تشمل: لوسارتان، اربيسارتان، أولميسارتان، كانديسارتان، فالسارتان، بيريندوبريل، كابتوبريل، إنالابريل، ليسينوبريل، وراميبريل، وغيرها.

وشدد على أن الأدلة العلمية والدراسات الأخيرة التى أجريت على تلك الأدوية، أكدت عدم وجود علاقة بينها وبين زيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض COVID-19 أو وجود تأثير سلبي على المرضى بذلك الفيروس.