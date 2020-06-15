مستشار الوزراء: نقل طفلة الزقازيق المصابة بعيب خلقي لمستشفى الدمرداش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، الاستجابة لاستغاثة أهل طفلة مولودة بعيب خلقي بمحافظة الزقازيق.
وقال يونس في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين، إن رجال لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تواصلوا مع خال الطفلة التي تعاني من انسداد بفتحة الشرج والتهاب رئوي، وتم حجزها بحضانة أطفال الدمرداش، ووضعها على جهاز أكسجين اليوم تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة باكر.
وأضاف يونس: "تم إعلام خال الطفلة بضرورة التواصل معنا حال وجود أي معوقات، وبذلك أزيلت أسباب الاستغاثة".
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