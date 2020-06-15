وزير الشباب: 5 أكواد لعودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم وضع ٥ أكواد إرشادية لعودة النشاط الرياضي، الأول عودة النشاط في المراكز والأندية، والثاني دور الاتحادات المختلفة لعودة النشاط، والثالث الفرق الدولية والمنتخبات القومية، والرابع دليل لعودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، فالنشاط الرياضي مهم للصحة وايضا الصحة عامل مهم جدا لزيادة المناعة، والدليل الإرشادي لكرة القدم، لذلك وضعنا ارشادات عامة بالتنسيق مع اللجنة الطبية، بحيث كل مكان يفتح له اشتراطات عامة وخاصة يلتزم بها، على أن تتولى الإدارات تنفيذ هذه الإجراءات.

وأكد في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه لن يتم فتح المطاعم في البداية، مشيرا إلى أن الأندية بدأت اليوم الفتح لتلقي الاشتراكات، وقمت بالاتصال ببعض رؤساء الأندية، وهناك جزء مهم للدخل، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الإجراءات الاحترازية، ولو هناك أي مخالفة سنتدخل، لذلك ترك فترة أسبوعين حتى ٣٠ يونيو للتجهيز ودخول العمالة وتطهير مراكز الشباب وتجهيز مراكز العزل لأي مريض، وكل مكان به مسؤول رعاية صحية.

وتابع: اللجنة الطبية تعقد معنا اجتماعات مستمرة، وهدفنا رفع الوعي باستمرار، والحد من التزاحم وانتشار العدوى والترصد الطبي ويتمثل في حالة الاشتباه داخل النادي والتخلص الآمن من النفايات، ومجالس الإدارات مسؤولة عن ذلك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالكود الثاني، سيتم تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد لمتابعة خطوات عودة النشاط، ووجود طاقم طبي بكل اتحاد، وتحديد أسماء اللاعبين والفنيين المقرر مشاركتهم في المباريات، ومخاطبة جميع الأندية المكلفة بإجراءات المتابعة، وإلزام كل الأندية أثناء التدريبات والمنافسة بالفحص المتكرر.