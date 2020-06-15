شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور حامد عبده سعد الفقي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور السابق، ونجله المستشار محمد حامد، رئيس النيابة الإدارية بطنطا، صباح الاثنين، متأثرين بإصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» بمستشفى عزل كفر الزيات بعد وضعهما على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتيهما الصحية.

واتشحت قرية الفقهاء البحرية بالسواد، حزناً على وفاة الفقيدين اللذان كانا يتمتعان بحب أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث دفنا بمقابر العائلة بالقرية حسب وصيتيهما.

الدكتور حامد عبده سعد الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ وأحد أقاربهم، والذي حضر تشييع الجثمانين، إن الفقيدين كانا من أبناء القرية ومحبوبين ورغم أنهما كانا مقيمين بطنطا إلا أنهما كانا مرتبطين بها وأهلها ومتواجدان بها بكافة المناسبات، وأن المستشار محمد حامد الفقي لحق بوالده الذي توفي ليلا بالمستشفى بينما هو في الصباح الباكر، وأن المرحوم حامد الفقي كان من أعلام الأزهر الشريف وكان استاذا بكلية الشريعة والقانون بطنطا ثم عميدا لكلية الدراسات الإسلاميه بدمنهور وبعد إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية عاد أستاذا بالكلية، وكان مشرفا على الدراسات العليا بالشريعة والقانون بطنطا، أما نجله الراحل المستشار محمد فكان رئيسا للنيابة الإدارية بطنطا وأنهما كانا مرتبطين بمسقط رأسيهما وقدما لأهالي القرية خدمات كثيرة.