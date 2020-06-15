شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التبرع بالدم: «ثواب عظيم وفوائد متعددة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تزايد الإصابات بفيروس «كورونا»، حثت وزارة الصحة المصرية المواطنين على ضرورة التبرع بالدم على مستوى الجمهورية، ولكن ما هي الأماكن المخصصة للتبرع وماهي فوائد التبرع بالدم؟.

في البداية، ماهي فوائد التبرع بالدم؟

أوضحت وزارة الصحة، في بيان لها ماهي فوائد التبرع بالدم، والتي تتمثل في:

• تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

• تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

• تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة.

• إنقاذ حياة الآخرين.

• الاطمئنان على صحة المتبرع.

هل التبرع في الوقت الحالي، في ظل جائحة كورونا آمن؟

المتحدث باسم وزراة الصحة، خالد مجاهد، أكد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، اثناء عملية التبرع، ويتم ذلك:

• تعقيم وتطهير كافة مراكز التبرع وأفرعها مرتين يوميًا قبل بداية وبعد نهاية العمل بكل مركز.

• تعقيم كراسي التبرع بين كل متبرع والثاني.

• توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بخدمات نقل الدم.

• تعقيم وتطهير كافة سيارات التبرع المنتشرة في كافة الميادين بشكل مستمر.

ماهي عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية اوكيف يمكن التواصل مع بنك الدم؟:

يمكن الاتصال بالخط الساخن 15366 للتبرع بالدم، ضمن خدمات نقل الدم القومية في وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم في مصر والاستفسار عن آليات التبرع.

كما يمكن التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood.

التواصل مع Egyptian National Blood Transfusion Services.

أعلنت الصحة عن وجود مركز لنقل الدم على مستوى الجمهورية، تتمثل عناوينهم في:

من لهم حق التبرع بالدم؟:

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أوضحت منظمة الصحة العالمية، في أحدث عن من لهم القدرة على التبرع بالدم، وقالت:

• يمكن لجميع الأشخاص التبرع بالدم في حال تمتعهم بصحة جيدة. وهناك بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من الوفاء بها للتبرع بالدم. ويرد أدناه بعض المبادئ التوجيهية الأساسية لأهلية التبرع بالدم:

• يتراوح عمر المتبرع بين 18 و65 سنة.

• يمكن قبول المتبرعين المنتظمين بالدم البالغة أعمارهم أكثر من 65 سنة في بعض البلدان حسب تقدير الطبيب المسؤول، والسن القصوى للتبرع بالدم في بعض البلدان هي 60 سنة.

• يبلغ وزن المتبرع 50 كيلوغراماً على الأقل.

• ينبغي أن يبلغ وزن المتبرعين بالدم الكامل في بعض البلدان 45 كيلوغراماً على الأقل لكي يتبرعوا بكمية تساوي 350 مليلتراً أي حوالي 10%.

• يجب على المتبرع التمتع بصحة جيدة عندما يتبرع بالدم.

• لا يمكن للفرد التبرع بالدم إذا كان مصاباً بالزكام أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق أو هربس الحمى أو وجع البطن أو أي عدوى أخرى.

• إذا أخضع الفرد مؤخراً جسمه لممارسة الوشم أو الثقب، فلا يمكنه أن يتبرع بالدم خلال 6 أشهر اعتباراً من تاريخ خضوعه لهذه الممارسة. أما إذا جرت ممارسة الثقب على يد مهني صحي معتمد وزال أي التهاب زوالاً تاماً، فيمكن للفرد أن يتبرع بالدم بعد 12 ساعة.

• إذا قصد الفرد طبيب الأسنان وخضع لعملية جراحية بسيطة، فعليه أن ينتظر 24 ساعة قبل التبرع بالدم بينما عليه أن ينتظر شهراً واحداً في حال خضوعه لعملية جراحية لا يُستهان بها.

هل للحامل أو المرضع قدرة على التبرع بالدم؟:

وفقاً لتوصيات «الصحة العالمية»، ينبغي أن تدوم فترة وقف التبرع بالدم بعد الحمل طوال عدد من الأشهر يساوي عدد أشهر فترة الحمل.

ويوصى بعدم التبرع بالدم أثناء الإرضاع، وتستغرق فترة وقف التبرع بالدم بعد الولادة 9 أشهر على الأقل (مثل فترة الحمل) وحتى 3 أشهر بعد أن يُفطم المولود بشكل ملحوظ (أي عندما يعتمد في تغذيته على الأغذية الصلبة أو التغذية بالزجاجات أساساً).

ماذا أفعل قبل وبعد التبرع بالدم ؟

يجب عليك أن تتناول كميات كبيرة من السوائل قبل وبعد تبرعك بالدم، لإمداد الجسم بالطاقة.

كما يجب عليك تناول وجباتك بانتظام وإذا لم تتناول إحدى الوجبات العادية أو كنت متعباً لنظام غذائي محدد عليك إخبار مركز الدم قبل التبرع.

دينياً، ما حكم التبرع بالدم؟

دار الإفتاء المصرية أكدت على الثواب الكبير للمتبرع في الدم وخاصة وقت الأزمات، وجاء في إجابة مفتى الجمهورية، شوقي علام، عبر موقع الإفتاء الإليكتروني عن مدى ثواب التبرع بالدم، مايلي: «لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةٍ مُؤكدةٍ للإنسان، وألَّا يؤدي إلى ضررٍ على المتبرِّع كليًّا أو جزئيًّا، وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة، وأن يكون كامل الأهلية».

وتابع: «وللمتبرِّع ثوابٌ عظيمٌ وجزاءٌ جزيلٌ على تبرعه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبوداود وغيره».