شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «عزل القناطر» يوضح حقيقة إلقاء نفايات المصابين بـ«كورونا» في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا علاقة المستشفي بالنفايات الطبية الخاصة بالمصابين المحجوزين بالمستشفى والقائها في الشوارع وصناديق القمامه في محيط مقر العزل دون التخلص منها بالطرق الأمنه.

أوضح مدير المستشفى، أن المنطقة التي ظهرت بها النفايات وعمال يرتدون الملابس الوقائية يلقونها في صناديق القمامه تبعد عن مستشفى العزل بنحو كيلو متر، ويقع بها أكثر من مركز طبي للنساء والولادة والحضانات الخاصة، ويرجح أن يكون العمال الذين كانوا يلقون هذه النفايات من العاملين بهذه الأماكن.

وقال «مصطفى»، أن المستشفى تتبع إجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات طبقا للبروتوكول المتبع لوزارة الصحة سواء لحالات كورونا أو الحالات الأخرى، مشيرا إلى أن المستشفى مزودة بمخزن للنفايات الطبية، وتمر سيارة التخلص الآمن التابع للمديرية لجمع النفايات يوميا، وفي حال امتلائه يتم التخلص منها في المحرقة العمومية للنفايات بطريقة آمنه.

كان رواد التواصل الإجتماعي تداولوا صورا تظهر بعض العمال وهم يرتدون ملابس طبية واقية ويقومون بإلقاء مخلفات طبية خطرة داخل صناديق القمامه في محيط المستشفى، واتهموا إدارة مستشفي القناطر الخيرية المخصصة للعزل بإلقاء النفايات والمخلفات الخطره بصناديق القمامه خلف المستشفى.

يذكر أن مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت التخلص الآمن من 534 طن من النفايات الطبية بمستشفيات منظومة عزل مصابي ومرضى فيروس كورونا «قها المركزي، حميات بنها وطوخ وقليوب والصدر بالمرج وبنها وشبين القناطر والنيل للتأمين الصحي وناصر العام بشبرا الخيمة ومستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور».

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