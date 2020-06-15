شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة «35» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة خفيفة صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 70 – 25 )، السواحل الشمالية ( 75– 30 )، شمال الصعيد ( 50– 20 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 15 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 26»، الإسكندرية «35– 24»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 27»، أسوان «39 – 28» .

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