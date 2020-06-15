شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع برتوكول «الزراعة» و«التضامن» لتمويل 2400 مشروع بـ36 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر، بقيمة 37 مليون جنيها، ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة، التابع لوزارة الزراعة.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي «الزراعة والتضامن» لتمويل 2400 مشروع

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي «الزراعة والتضامن» لتمويل 2400 مشروع

وقال القصير في تصريحات صحفية إن البرتوكول يهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجآ بالصعيد، ورفع مستوى الأمن الغذائى في هذه المناطق، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي، والحيواني، والداجني، في صورة مشروعات متناهية الصغر، ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين، وأهالي هذه المناطق، وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات، وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمراة والشباب.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي «الزراعة والتضامن» لتمويل 2400 مشروع

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي «الزراعة والتضامن» لتمويل 2400 مشروع

وأضاف «القصير» أن البرتوكول سيحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة، حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها، وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة، والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات، أشاد بها المنظمات الدولية، والمحلية

وأضاف وزير الزراعة، أن دور الوزارة، هو تقديم الدعم الفنى، وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن، وتقديم الارشاد لهم، وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابه بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة، دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.

من ناحيتها أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي، بالاستثمار في البشر، حيث أن هذه الشراكة تخدم توجه وزارتها، في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية والتمكين الاقتصادي، خاصة أن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف، حيث إن ٦٧% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و٧٥% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.

وقالت «القباج» إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية، وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يتم من خلالها رصف الطرق، وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الأفراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون بين الوزارة، ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي، الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة، حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية، وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي، والوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة، والتعليم، والإنتاج، والغذاء، وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية .

وقالت الدكتورة نيفين قباج ان البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال ﺇعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها، وتقديم الدعم المالى والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالايجاب على مستوى معيشة الافراد في هذه المناطق.

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وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول، تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعى، والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويهدف عقد الإنابة بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى، والقادرين على العمل بسوق العمل، من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سوف يقوم الجهاز التفيذي بتصميمها وتنفيذها.

من جانبه قال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إن الجهاز هو أحد الأجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة، بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا، ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادر وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة على التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بأنابة الجهاز في تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد أربعة محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.