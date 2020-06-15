شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: آن الأوان لوقفة حاسمة لإنهاء التدخلات الخارجية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «الأمر في سوريا بات ملحا لا يحتمل المزيد من التلكك، حيث ثبت أن الأساليب العسكرية لا تؤدي سوى لتأجيج الأزمة وسقوط الضحايا بين أبناء الوطن»، ودعا إلى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن مما يحقق وحدة سوريا ووقف نزيف الدم والقضاء على الإرهاب.

وأشار «شكري»، خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي والتي جرت بعنوان «الدبلوماسية المصرية نجاحات مستمرة في مواجهة أزمات متواصلة» وتم عقدها بقر الوزارة، إلى أنه آن الأوان لوقفة حاسمة لإنهاء التدخلات الخارجية في اليمن من خلال تنفيذ الحل السياسي، لافتا إلى أنه مطلب جوهري وضروري ينطبق على كل بؤر التوتر التي تشهدها الساحة العربية.