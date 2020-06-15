شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقديم فى "المجمعات التكنولوجية الفنية".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المجمعات التكنولوجية أبوابها أمام طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للعام الدراسى المقبل 2020 / 2021، وفى هذا التقرير يقدم ”الخليج 365” للطلاب شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة.

المجمعات التكنولوجية فى الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب. ـ صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية. ـ بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من المديرية لها الطالب. ـ صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر. Advertisements ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب. ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب ـ يتم تسليمها بمقر المجمع ـ يسدد الطالب إلكترونيا 50 جنيها كرسوم اختبار لا ترد. بالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة.

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