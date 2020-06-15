شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن غدا آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غداً الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة التضامن للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021 فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

ووجهت " القباج " مسئولى الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.