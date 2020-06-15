شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الدولة لعودة الطيران والسياحة الدولية أول يوليو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية من أجل عودة السياحة مجددا بعد أزمة وباء فيروس كورونا، التى ألمت بالعالم، تلك الجهود أسفرت عن خطوة إيجابية أعلن عنها مجلس الوزراء بفتح السياحة الدولية لثلاث محافظات فى الأول من يوليو 2020.

وفى هذا السياق، عُقد مؤتمر وزارى لكل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران المدنى، محمد منار، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل. وهذه أبرز القرارات:





1ـ تخفيض أسعار وقود الطيران بقيمة 10 سنت للجالون الواحد.

2ـ تخفيضات بنسبة 50% لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء.

3ـ تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر.

4ـ تعقيم الطائرات وتقديم وجبات جافة ومشروبات معلبة.

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5ـ توقيع الركاب على إقرار بمطار المغادرة وتقديم نتيجة اختبار PCR للوافدين.

6ـ إقرار مديرى الفنادق الالتزام بالضوابط وإلغاء الترخيص للمخالف.

7ـ فتح المواقع الأثرية أول يوليو بشكل تدريجى والبداية من متحف الغردقة.

8ـ تخفيضات بنسبة 20% على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية.

9ـ تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين على خطوط مصر للطيران وإير كايرو لمدة 15 يوما.

10ـ عدم تجاوز الفوج السياحى لأكثر 25 شخصا لحين إشعار آخر.