«الداخلية» تضبط 106 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 106 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار السابق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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