شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: الإخوان في الخارج «تنظيم أخطبوطي» يسعى لاستهداف الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تنظيم أخطبوطي منتشر في بعض دول العالم، ويسعى لاستهداف الدولة المصرية من خلال الحملات على السوشيال ميديا، ويستفيد أعضاؤه هناك من جنسياتهم في تلك الدول وما هو متاح بالنسبة لهم.
وأضاف «شكري»، في ندوة بعنوان «الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة»، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن مسؤولية التصدي لتلك الحملات تقع على الجاليات المصرية هناك، ومقار السفارات والقنصليات.
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