شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تنزيل الـ«20 جرار سكة حديد الجديدة» بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استمرار أعمال تنزيل الـ20 جرار الجديدة التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية والتي تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار.

وقال «الوزير» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه بعد وصول هذه الدفعة بالإضافة إلى الدفعة الرابعة وعددها 20 جرار جديد أخرى، والتي تم شحنها ومن المخطط أن تصل قبل نهاية هذا الشهر سيكون قد وصل من الصفقة عدد 70 جرار جديد قبل نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه تم تشغيل الـ10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد، وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020، حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة التي ستصل بدءًا من نهاية هذا الشهر.

وأوضح «الوزير» أن ذلك في إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد، التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع وسيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وأوضح وزير النقل أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل واصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك- تصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو)، مضيفا أن التعاقدات الجديدة ستدعم بقوة قوة الجر في السكة الجديد وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الدفعة الاولى من الجرارات وعددها 10 جرارات قد وصلت إلى ميناء الاسكندرية في ديسمبر 2019 وبلغت قيمة توريدها 27،05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية ( حوكمة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني ) وكانت أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009) بينما شهد ميناء الإسكندرية وصول الدفعة الثانية من الجرارات وعددها 20جرار في مارس2020.

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