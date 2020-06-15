شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع وفيات «كورونا».. رسالة من وزيرة الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن سبب ارتفاع نسب الوفيات بفيروس «كورونا» في مصر خلال الأيام القليلة الماضة، هو أن المتوفين لديهم أمراض مزمنة وهو ما يتسبب في وفاتهم.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لبرنامج «صباحك مصري» على فضائية «إم بي سي مصر»: «من خلال تحليل البيانات تبين أن نسبة الوفيات من أمراض القلب والسكر وبعض الأمراض غير السارية زادت، لأن المواطنين أصبحوا لا يرغبون في الذهاب للسؤال عن خدمة طبية»، وتابعت: «على كل المواطنين خاصة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن الذهاب للمستشفيات، وتلقي الخدمة من كل المستشفيات الحكومية».

وأضافت زايد أنه لم يتم الترخيص حتى الآن للمراكز الخاصة بأخذ المسحات للكشف عن «كورونا»، ولكن هناك تنسيق مع المستشفيات الخاصة للقيام بأخذ المسحات وإرسالها للمعامل المركزية في وزارة الصحة لتحليلها.

وتابعت: «معندناش مانع أن القطاع الخاص يتشارك معانا تحت مظلة المعامل المركزية، وبشجع القطاع الخاص إنه يشتغل ويجي يسجل ويكون ضمن المنظومة الإلكترونية لكي يكون هناك مراقبة للجودة».

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