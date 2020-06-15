شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 156 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج ١٥٦ حالة شفاء جديدة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٧٠٠ حالة بالمحافظة حتي الآن منهم ١٧٠ حالة بعزل الزقازيق، و١٢٧ بمستشفي السعديين، و77 حالة بمستشفي منيا القمح المركزي، و٨٥ بمستشفي أبوحماد المركزي، و٤٦ بعزل فاقوس، و٤٢ بمستشفي بلبيس، و٢٩ حالة بمستشفي الصدر، و٢٨ حالة بمستشفي ههيا، و٢١ حالة بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و٢١ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و١٦ حالة بمستشفي أولاد صقر المركزي، و١١ حالة بمستشفي الإبراهيمية، و٩ حالات بحميات الزقازيق، و٧ حالات بمستشفي مشتول السوق المركزي، و٧ حالات بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، وحالتين بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبوكبير.

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية

ارتفاع حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.