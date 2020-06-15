- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة المحافظ بساعات.. رفع 9 أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال النظافة، اليوم الإثنين، حملة نظافة مكبرة لإزالة ورفع أكوام القمامة من مساكن عثمان بمنطقة المتراس، غرب المدينة.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رصد أمس الأحد، تراكم أكوام من القمامة بين العقارات المشار إليها، خلال جولة تفقدية للمنطقة. وأمر المحافظ خلال الجولة بإحالة جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحى غرب للتحقيق، وتحرير محضر ضد شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال النظافة بسبب الوضع السئ للموقع.
من جانبها، أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم توجيه حملة مكبرة للموقع تمكنت من رفع نحو 9 أطنان من القمامة بالمنطقة المشار إليه، فضلا عن ردم وتمهيد الشارع بواسطة معدات وعمال الحي مع التشديد على السكان، بعدم إلقاء القمامة بالشارع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
44,598
-
تعافي
11,931
-
وفيات
1,575
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جولة المحافظ بساعات.. رفع 9 أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.