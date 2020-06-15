شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة المحافظ بساعات.. رفع 9 أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال النظافة، اليوم الإثنين، حملة نظافة مكبرة لإزالة ورفع أكوام القمامة من مساكن عثمان بمنطقة المتراس، غرب المدينة.

رفع أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية

رفع أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية

رفع أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية

رفع أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رصد أمس الأحد، تراكم أكوام من القمامة بين العقارات المشار إليها، خلال جولة تفقدية للمنطقة. وأمر المحافظ خلال الجولة بإحالة جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحى غرب للتحقيق، وتحرير محضر ضد شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال النظافة بسبب الوضع السئ للموقع.

رفع أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية

رفع أطنان قمامة من مساكن المتراس بالإسكندرية

من جانبها، أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم توجيه حملة مكبرة للموقع تمكنت من رفع نحو 9 أطنان من القمامة بالمنطقة المشار إليه، فضلا عن ردم وتمهيد الشارع بواسطة معدات وعمال الحي مع التشديد على السكان، بعدم إلقاء القمامة بالشارع.