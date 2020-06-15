شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: الدولة تبحث تداعيات «كورونا» على العمالة المصرية في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العمالة المصرية في الخارج لها دور مهم وتنموي خارج البلاد، خاصة في دول الخليج، مشيرا إلى أن تلك العمالة تلعب دورا حيويا في تنفيذ المشروعات التنموية هناك.

وأضاف «شكرى» في ندوة بعنوان «الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة»، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن فئات من تلك العمالة قد تتأثر بالوضع الحالي وبالانكماش الاقتصادي الذي ظهر بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

وأوضح وزير الخارجية، أن الدولة تنظر إلى التداعيات على العمالة المصرية في الخارج، وتبحث مراعاة ذلك، مستشهدا بأزمة العمالة الليبية في السابق، حيث كانت الدولة مستعدة وقتها، واستوعبت بالفعل العمالة العائدة من هناك في مشاريعها القومية الكبرى.

وأكد شكري على أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة لتوفير العمل لمواطنيها في إطار خطط التعامل مع تداعيات أزمة «كورونا».