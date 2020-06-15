شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: «إعلان القاهرة» ينأي بليبيا عن مسار فوضى الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، إن اجتماع القاهرة الذي تم في حضور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، نتج عنه التوصل إلى اتفاق سلام لتعزيز استقرار ليبيا.

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي وبعنوان «الدبلوماسية المصرية نجاحات مستمرة في مواجهة أزمات متواصلة» وتم عقدها بمقر الوزارة، أن «تداعيات الأزمة الليبية لا تؤثر على الجانب الليبي وحده، ولكنها تؤثر على استقرار المنطقة ودول الجوار»، مشيرا إلى أن مبادرة القاهرة للسلام في ليبيا تهدف للتمثيل العادل للأقاليم الثلاث، وتنظيم دور المؤسسات الليبية حتي تؤدي دورها المطلوب، والتوزيع العادل للثروات على الشعب، وتنأى بدولة ليبيا عن مسار فوضى الميليشيات.