شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة عن فيديو «إهانة مصريين بليبيا»: «أكيد مش هيعدي على خير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وتتخذ موقف عملي وترد وتحمى المصريين.

وأضافت «مكرم»، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، الإثنين، أنها لا تردد شعارات وإنما حقائق، قائلة: «لا أقول شعارات هذه حقيقة»، مشيرة إلى أن «الدولة المصرية لم تسكت على جريمة داعش التي ارتكبها في حق المصريين بليبيا، حيث ردت الدولة بضربة جوية على موقع العناصر الإرهابية هناك، ووجهت ضربات لأهداف تابعة لهذه العناصر الإجرامية في ليبيا».

وتابعت: «الدولة لا تسكت على أي اعتداء على المصريين في الخارج وظهر هذا أيضًا في حادث الصيادين المختطفين في اليمن، حيث تم اتخاذ اللازم حتى عودتهم واستقبالهم في المطار، وتحدثوا عن كيف حمتهم الدولة المصرية ودعمتهم».

كان النائب مهدي العمدة تقدم بطلب إحاطة سأل بشأن تداول فيديو لعشرات العاملين المصريين بليبيا تحت تهديد السلام، واستعرض طلبه قائلاً: «هناك فيديو متداول عن إهانة الميليشيات الإرهابية في ليبيا مواطنين مصريين وتعذيبهم بطريقة مُهينة»، مهاجماً ما أسماه «التجاوزات في حق أبناء الوطن من جانب العناصر الإجرامية بليبيا»، وقال: «أنتظر ردا على هذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الفيديو المتداول به مشاهد صادمة لعمليات تعذيب لمصريين يتم إجبارهم على الهتاف».

وردت وزيرة الهجرة: «أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين الخارج، لا أتحدث بمنطق الشعارات، ولكن الدولة تترجم كلامها لأفعال، ولا تدخر جهداً في حماية أبنائها، والدولة لا تصمت عندما يتعلق الأمر بحماية المصري في الخارج أو كرامته».

Advertisements