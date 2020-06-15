شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إصابة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بفيروس كورونا المستجد. وأضاف «حمزة» لـ«المصري اليوم»، أن وزير الكهرباء تواجد في مكتبه اليوم من الساعة الثامنة صباحا، حيث يقوم بمهام وظيفته كالمعتاد، لافتا إلى أن تلك الإشاعة انتشرت بعد كتابة أحد الأشخاص لمنشور على «فيس بوك» يؤكد إصابة الدكتور محمد شاكر واحتجازه في مستشفى بالإسماعيلية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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