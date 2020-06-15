شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تنفي علاقتها بـ«أكياس السكر وداخلها أدوية»: الألوان مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك حول مقطع فيديو تداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر «أكياس سكر تموينية وداخلها حبوب أدوية»، بحسب الفيديو.

وأوضح التقرير الصادر، الإثنين، أن «الكيس المعروض بالفيديو المتداول يختلف اختلافاً كلياً عن كيس شركة السكر»، مؤكدًا أن «ألوان أكياس السكر التمويني تحتوي على ألوان مختلفة تماماً عن تلك الأكياس التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول، وشكل ولون أكياس شركة السكر موحد على جميع مصانع الشركة، فضلاً عن أن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر حيث يتميز إنتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض».

وقامت وزارة التموين بالتوجيه للأجهزة المعنية بالرقابة بالوزارة لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل، وتبين أنه لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على كل مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول وجاءت كلها بالسلب.

وأكدت وزارة التموين مواصلة الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق في واقعة تسجيل ونشر هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة للفيديو المتداول ومصدره، ومتابعة كل ما ينشر عن صحة وسلامة المستهلكين.