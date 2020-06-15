شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. «مسحات كورونا» من داخل السيارة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات، وشركة برايم سبيد ميديكال، تم الإعلان، الإثنين، عن إطلاق أحدث الخدمات المميزة لتشخيص ڤيروس «كورونا» المستجد عن طريق تقديم خدمة الـ«درايڤ ثرو» لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، بافتتاح أول مركز لتقديم هذه الخدمة بجامعة عين شمس، لتكون مصر أول دولة إفريقية تقدم هذه الخدمة وواحدة من أوائل الدول المتقدمة على مستوى العالم في تفعيلها.

افتتاح أول مركز لتقديم مسحات تشخيص ڤيروس كورونا من داخل السيارة

من جانبه، أشاد المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم القابضة، بدور الدولة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتعاون الكبير لإنشاء أول مركز من نوعه في مصر لخدمة شريحه كبيره للمواطنين واتاحة فرصة التحليل والاطمئنان لكل من يرغب، أن الخدمة الجديدة تتضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأول وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز «PCR» المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أما التحليل الثاني وهو الاختبار السريع «رابيد تيست» للأجسام المضادة لفيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم، أما النوع الثالث فهو تحليل الدم.

وأضاف «وجيه» أن الشركة على استعداد لفتح 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.