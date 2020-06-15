شكرا لقرائتكم خبر عن مخلصناش من كورونا.. الصين تنقذ مئات القطط قبل ذبحها بأحد المطاعم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من فيروس كورونا الخبيث، والاتهامات التى وجهت إلى حيوانات بالتسبب فى الفيروس، وانتشاره للعالم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء، أنقذت مجموعة ناشطة في مجال حقوق الحيوانات المحلية في الصين، مئات القطط المسروقة والتي كانت ستقدم في وجبات الطعام في أحد الفنادق.

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فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل الواقعة وكيف تم إنقاذ هذه القطط.