تعرف على الإجراءات الاحترازية بالمطارات قبل استئناف حركة الطيران × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران المدني عدة إجراءات احترازية داخل المطارات لتعامل أطقم الضيافة الجوية والركب الطائر مع المسافرين علي متن الطائرات تزامنا مع استئناف حركة الطيران المقرر لها بداية يوليو المقبل، وأوضحت الوزارة أنه سيتم عودة حركة الطيران الي المطارات تدريجيا حيث تمثلت تلك الإجراءات في: - التزام المطارات بأعمال التعقيم والتطهير والتزام العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية. - الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات. - الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص بالمطار. - قياس درجة الحرارة لجميع المتواجدين بالمطار . - تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالحقائب . - حظر توزيع أي مطبوعات علي متن الطائرة. - تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها . Advertisements - تخصيص آخر صفين من الطائرة لعزل أي راكب قد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتخصيص أفراد من أطقم الضيافة لخدمتهم ودورة مياه مستقلة. - تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط . - إلزام المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء بتقديم نتيجة اختبار pcr. - تخفيف التكدس بالمطارات المصرية وبخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار . - الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار. جدير بالذكر، أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن الأحد، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك وفقا لضوابط واجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

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