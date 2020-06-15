شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تنسيق مع المستشفيات الخاصة لأخذ مسحات المواطنين وإرسالها للمعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة لم ترخص للقطاع الخاص لأخذ مسحات من المواطنين للكشف عن فيروس كورونا ولكن هناك تنسيق بين الوزارة والمستشفيات الخاصة ، متابعة: نعطى لهم المسحات ويأخذون المسحات من المواطنين ثم يرسلونها إلى المعامل المركزية لتحليلها.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال لقائها مع برنامج "صباحك مصري،: ليس لدينا مانع من أن القطاع الخاص يتشارك معنا تحت مظلة المعامل المركزية وكل القطاع الحكومى سواء جامعات أو خلافه ، أنا أشجع القطاع الخاص لأن يعمل ويحافظ على استدامة أن يعطى الخدمة الطبية خاصة المرضى من غير المصابين بفيروس كورونا.

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ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أن على المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وغيرها من الأمراض المتابعة مع المستشفيات للعلاج من هذه الأمراض، لأنهم الأكثر عرضة لأن يتسبب فيروس كورونا في أعراض خطيرة لهم، متابعة: أدعوهم للذهاب للمستشفيات والمتابعة بشكل مكثف لأنت هؤلاء تكون صحتهم خطرة عندما يصابون بفيروس كورونا.