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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أن وزارة المالية وضعت العديد من المستهدفات في الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021، فبجانب معدل النمو السنوي والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة، رفعت الوزارة من مخصصات الصحة والبحث العلمي والتأمين الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح الإنفوجراف أن 14% معدل النمو السنوي المستهدف للإيرادات لتصل إلى 1288.8 مليار جنيه بواقع 18.8% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأن 6.3% النسبة المستهدفة لخفض العجز الكلى للموازنة من الناتج المحلى الإجمالى في 2021 .
وأشار الإنفوجراف إلى أن 1147 الحد الأقصى لحجم المصروفات العامة وذلك لتحقيق مستهدف الفائض الأولى 2% من الناتج ، وأن 46% زيادة مخصصات الصحة لتبلغ 258.5 مليار جنيه ، و14.8% زيادة مخصصات التعليم لتبلغ 363.6 مليار جنيه و14.1% زيادة في مخصصات البحث العلمى لتبلغ 60.4 مليار جنيه و10.6 مليار جنيه زيادة في مخصصات التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة مواجهة كورونا .
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