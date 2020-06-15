شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الأمريكى يعلن تحطم مقاتلة إف-15 أثناء التدريب فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سلاح الجو الأمريكى تحطم مقاتلة إف-15 أثناء مهمة تدريبية فى بحر الشمال ببريطانيا، جاء ذلك نقلا عن قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بتحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" كانت في مهمة تدريبية على سواحل يوركشير البريطانية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن بيان للقوات الأمريكية، يفيد بتحطم طائرة مقاتلة في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انجلترا ، ولم يعرف مصير الطيار وسبب تحطم الطائرة.

وبحسب الصحيفة فإن الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار، وعمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية عن الطيار.

Advertisements

ووقت وقوع الحادث، كانت الطائرة من الجناح المقاتل 48 ، RAF Lakenheath ، في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد، وغير معروف سبب التحطم أو حالة الطيار في هذا الوقت ، وقد تم استدعاء البحث والإنقاذ في المملكة المتحدة لتقديم الدعم .

وطبقا لسلاح الجو الأمريكى تقع القوات الجوية الملكية على بعد 70 ميلاً شمال شرق لندن، و 25 ميلاً شمال شرق كامبريدج، ويتألف جناح الحرية من أكثر من 4500 من الأفراد العسكريين العاملين، وأكثر من 1000 مدني بريطاني وأمريكي، ويتضمن وحدة منفصلة جغرافيًا في سلاح الجو الملكي البريطاني فيلتويل القريب.

وتعد هذه أكبر قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في إنجلترا والجناح المقاتل الوحيد في أوروبا.