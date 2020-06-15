محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه منذ 2016 لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد من السواحل المصرية، مؤكدةً نجاح الدولة في القضاء عليها.
وأشارت مكرم خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد رسلان، إلى أن الدولة تصدت لعصابات الاتجار بالبشر، والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة "مراكب النجاة" التي كانت معروفة قبل تحرك الدولة لمواجهتها "مراكب الموت والهلاك".
وأوضحت وزيرة الهجرة أن المبادرة كان مفادها أن الدولة تمد يدها للهجرة الشرعية، بديلًا عن الهجرة غير الشرعية؛ للحفاظ على أرواح أبناء مصر.
وأكدت الوزيرة أن الدولة قامت بحملات لمواجهة الهجرة غير الشرعية وسط الشباب وطلبة المدارس، وكذلك عملت على توفير فرص العمل البديلة عبر المشروعات الصغيرة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تبني فكرة التدريب والتأهيل لشباب القرى بالتنسيق مع وزارات التضامن والقوى العاملة.
وهاجم نواب اللجنة سماسرة الرحلات إلى المجهول ومن يبيعون الوهم للمواطنين باسم السفر إلى الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولة قضت عليها.. مكرم: لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من سواحل مصر منذ 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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