تحرُّوا الدقة قبل النشر.. وزير الكهرباء ينفي شائعة إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد من شائعات، خلال الساعات القليلة الماضية، تزعم إصابته بفيروس كورونا، قائلًا إنه بصحة جيدة حاليًّا.
وأضاف شاكر، فى تصريحات أدلى بها اليوم، الاثنين، أنه يتابع عمله اليوم من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة منذ الساعة الـ8 صباحًا، لافتًا إلى أنه لم يتغيب عن الوزارة يومًا واحدًا منذ أزمة كورونا التى تعانيها البلاد.
وناشد شاكر الجميع ضرورة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات بشكل عام، وعن كورونا بشكل خاص؛ لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرُّوا الدقة قبل النشر.. وزير الكهرباء ينفي شائعة إصابته بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.