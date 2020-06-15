تحرُّوا الدقة قبل النشر.. وزير الكهرباء ينفي شائعة إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تردد من شائعات، خلال الساعات القليلة الماضية، تزعم إصابته بفيروس كورونا، قائلًا إنه بصحة جيدة حاليًّا.

وأضاف شاكر، فى تصريحات أدلى بها اليوم، الاثنين، أنه يتابع عمله اليوم من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة منذ الساعة الـ8 صباحًا، لافتًا إلى أنه لم يتغيب عن الوزارة يومًا واحدًا منذ أزمة كورونا التى تعانيها البلاد.

وناشد شاكر الجميع ضرورة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات بشكل عام، وعن كورونا بشكل خاص؛ لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.​