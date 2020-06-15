وزيرة الهجرة: لا نرد الإهانة بالإهانة ونحفظ كرامتنا بأنفسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة أدارت أزمة عودة العالقين بنجاح، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة لمتابعة المناشدات والاستغاثات وتم التعامل معها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد رسلان.

وأشارت مكرم إلى أنه كان هناك تعاون بين عدد من مؤسسات الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل رفع المعاناة عن جميع العالقين.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه انطلقت ٢٤ طائرة إلى الإمارات و٨ طائرات إلى عمان و7 إلى بيروت و٣٦ طائرة إلى السعودية و٣٥ طائرة إلى الكويت.

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وأشارت مكرم إلى أن عددًا من الدول العربية قامت بالتعاون مع المصريين في تجديد الإقامة والإجازات؛ مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، لافتةً إلى أن هناك مشكلات ظهرت تتعلق بمخالفي الإقامة بدولة الكويت، حيث وصل عددهم إلى٥٣٠٠.

وقالت وزيرة الهجرة: الدولة لم تدر ظهرها للعالقين، والمواطن على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية، مشيرةً إلى أن سفارة مصر بالرياض أدارت ملف عودة المصريين في اليمن في ظل الأوضاع غير المستقرة هناك؛ لأنه لا توجد سفارة في اليمن.

وردًّا على النائب مهدي العمدة، بشأن تعرض بعض المصريين بالخارج إلى إهانات خلال المرحلة السابقة، قالت الوزيرة: أثناء الأزمات تزداد الحرب الموجهة ضد الدولة من جانب المتربصين ممن يسعون لإشعال الفتنة بين الشعوب بعضها مع بعض.

وتابعت الوزيرة: لا نرد على الإهانات؛ لأننا نركز في العمل، وكرامة مصر كبيرة وتتطلب أن لا نضيع الوقت في الرد، نحن نعمل بما يمليه علينا ضميرنا، والإهانات أصابتني شخصيًّا ولم أرد ولا نرد الإهانة بالإهانة ونحفظ كرامتنا بأنفسنا.