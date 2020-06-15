محافظ القاهرة يتابع التجهيزات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا؛ اليوم الإثنين، لمتابعة تجهيزات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ يوم 21 يونيو الجاري، شارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربع، وسكرتير عام المحافظة و"حكمدار" العاصمة ، ومديرو مديريات التربية والتعليم والصحة والتموين ومسئولو هيئة الإسعاف.

وأكد محافظ القاهرة- في بيان اليوم- أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

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وأشار إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية، والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا؛ للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة .

وأوضح المحافظ - في بيانه - أن مديرية التربية والتعليم انتهت من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها خاصة نظافة دورات المياه، وسلامة طفايات الحريق، ووجود أدوات تعقيم اللجان وسلامة أسلاك الكهرباء، وتوافر التهوية الجيدة والمراوح في كل اللجان.

واستعرض محافظ القاهرة - خلال الاجتماع - تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجان ، يؤدي فيها ٩٧٩٦٧ طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة.