نقابة الأطباء تنعى طبيبين تُوفيا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، الدكتور على حسن العربي رئيس قسم الأمراض المتوطنة بمستشفى الخازندارة العام بالقاهرة، والذي توفي أمس بمستشفى الساحل التعليمي إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد -19).

كما نعت النقابة الدكتور إيمان إبراهيم، طبيبة وحدة أطواب الصحية ببني سويف، والتي وافتها المنية أمس بمستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف,إثر إصابتها بڤيروس كورونا.

ودعت النقابة، في بيان اليوم، الله، أن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.