محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرَّض إليه المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة.
وأضافت مكرم، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد رسلان: ما أقوله ليس شعارات وإنما حقيقة.
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة إلى أن الدولة لم تصمت أمام جريمة "داعش" التي ارتكبتها في حق المصريين بليبيا، موضحةً أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية.
وأوضحت مكرم أن الدولة تحركت كذلك من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا إلى أرض الوطن.
بينما أشار مهدي العمدة، عضو مجلس النواب، إلى ما يتعرض إليه العاملون في ليبيا من إهانات على يد الميليشيات الإرهابية، موضحًا أن هناك فيديو متداولا في هذا الشأن.
من جانبها، ردت الوزيرة نبيلة مكرم: أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيديو مش هيعدي على خير.. وزيرة الهجرة تتوعد المعتدين على المصريين بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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