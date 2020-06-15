الجيزة: سيف الإزالات مستمر ولن يتوقف وتلقي طلبات التصالح بعد استيفاء كل المستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها ستتضاعف خلال الأيام المقبلة، مشدداً أن سيف الإزالات بالمحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء وردع المخالفين.

أشار محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أنه تم إزالة مئات العقارات التي تصل ارتفاعاتها إلى 11 دور، مؤكداً أن الإزالة تتم للمباني المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والأعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز أن الإزالات الصورية ليس لها مكان في منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية.

وأثمن محافظ الجيزة على الدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة للأمن العام في تأمين أعمال الإزالات والمجهودات المبذولة لتطبيق القانون بمنتهي الحزم على المخالفين.

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ووجه محافظ الجيزة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد استيفاء المواطنين كافة المستندات المطلوبة للسير في إجراءات التصالح وفقاً للقانون المحدد لذلك وذلك للتأكد من الجدية في التصالح.

وأكد راشد أنه من غير المسموح وجود أي أوتاد حديدية أو حواجز أمام المنشات والمؤسسات بالشوارع الرئيسية والفرعية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وانتظار السيارات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز خلال الاجتماع الذي عقده بحضور نواب المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بمتابعه صارمه لحظر وقوف السيارات والموتوسيكلات على الارصفه والتعدى عليها واتخاذ إجراء رادع وغرامات مشددة حيال المخالفين، مشدداً على تكثيف الحملات على معارض السيارات وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأشار راشد أن منظومة النظافة يجب أن تصل للمستوى المأمول من المواطنين على أن يكون هناك متابعة لشركات الجمع السكني بصفه يومية ومراجعة عدد العمال والمعدات التي تخصصها كل شركة بالقطاع المخصصه لها.​