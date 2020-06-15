التموين تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن أكياس سكر بها حبوب دواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الإثنين، من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك، أكدت فيه أن الكيس المعروض بالفيديو المتداول يختلف اختلافًا كليًّا عن كيس شركة السكر؛ حيث إن ألوان أكياس السكر التمويني تحتوي على ألوان مختلفة تماماً عن تلك الأكياس التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول، وشكل ولون أكياس شركة السكر موحد على جميع مصانع الشركة، فضلاً عن أن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر؛ حيث يتميز إنتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض.

ووجهت وزارة التموين الأجهزة المعنية بالرقابة بالوزارة؛ لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل، وتبين أنه لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على كل مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة؛ للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول، وجاءت كلها بالسلب.

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تؤكد وزارة التموين مواصلة الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق في واقعة تسجيل ونشر هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة للفيديو المتداول ومصدره، وكذا متابعة كل ما ينشر عن صحة وسلامة المستهلكين.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين عدم الالتفات إلى تلك الفيديوهات أو الانسياق وراء أية شائعات مغرضة، وتؤكد الوزارة متابعة كل أجهزة الدولة الرقابية لكل السلع التي تصرف للمواطن سواء التموينية أو الحرة.

وتطالب الوزارة المواطنين بسرعة الإبلاغ حال وجود أية شكاوى تتعلق بالتموين في المحافظات، قائلة يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر واتساب جهاز حماية المستهلك ( 01281661880).