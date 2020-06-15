تجديد حبس سائق وعاطل بتهمة الاتجار في الاستروكس بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمبر:
أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس سائق وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة تمكنت من ضبط (سائق، عامل- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكي قيادة السائق وملك شقيقه.
وعثر بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، فرد روسي عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).
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