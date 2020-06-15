الداخلية: ضبط 106 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 106 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، وذلك خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جاء ذلك في إطار أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، وجهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

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