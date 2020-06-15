سقوط صاحب شركة بحوزته 7750 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 7750قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة، بالسيدة زينب. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (7750 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – لاصق طبي – مسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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