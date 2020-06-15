محامي مودة الأدهم: محضر يثبت ابتزاز موكلتي بعد سرقة هاتفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين.

وحضر المتهمون جلسة المحاكمة في حراسة مشددة.

وطلب المحامي أحمد البحقيري، دفاع مودة الأدهم، من المحكمة استخراج صورة رسمية من محضر مباحث التكنولوجيا والمعلومات يوم 2 أبريل الماضي، ومضمونهم سرقة الهاتف الخاص بموكلته ومحاولة ابتزازها بالصور الخاصة على الموبايل.

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وقال "البحقيري" إنه ثبت من المحضر سالف الذكر أرقام الهواتف التي قامت بابتزازها وطالب بإخلاء سبيلها بأي ضمان تراه المحكمة لحين تنفيذ التصريح.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.

واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.