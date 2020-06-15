محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة 100 ألف كمامة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات مُعدة للبيع بداخل مصنع غير مرخص بالبدرشين. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين اتخاذ أحد الأشخاص شقة سكنه كمصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وأمكن ضبط المتهم، وبصحبته أحد الأشخاص حال شرائه (30 ألف كمامة من القماش معبأة داخل أكياس "منتج نهائي" – 2جوال بلاستيك بداخله كمية من "أستيك" الكمامة- 300 علبة فارغة للتعبئة) ، كما ضبط بداخل المصنع (70 ألف كمامة قماش معبأة داخل أكياس "منتج نهائي – 2 جوال بلاستيكى بداخلها كمية من أستيك الكمامة – 200 عبوة كرتون فارغة معدة لتعبئة الكمامات – ماكينة خياطة). بمواجهتهما اعترف الأول بإدارة المصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات "بدون ترخيص"، وقيام الثاني بشرائها وعرضها للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ١٠٠ ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع البدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.